شكرا لقرائتكم خبر عن في قبضة الأمن.. مواطن صدم مركبة عمداً وعصابة السطو والسرقة بمكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الأمن العام عن ملابسات عدد من القضايا والجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في عدد من المناطق على مستوى المملكة.

وتمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض على خمسة أشخاص وبمشاركة امرأة قاموا بانتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها، وضبطت مواطنان تورطا بالعبث بأحد أجهزة الرصد الآلي “ساهر”.

وفي الرياض تم ضبط خمسة أشخاص تورطوا بسرقة مركبات وتفكيكها وبيع أجهزتها والقيام بإتلاف الهياكل المتبقية لإخفاء جرائمهم عن طريق إحراقها.

وضبطت شرطة الحدود الشمالية مواطن يتباهى بتعاطي مواد مخدرة وممنوعات وعرض سلاح ناري وارتكاب مخالفات مرورية وتوثيق ذلك ونشره.

وفي مكة تم ضبط مواطن من أصحاب السوابق تعمد صدم مركبة أخرى على أحد الطرق العامة، في محافظة الدائر تم ضبط مواطن ضبط بحوزته 65 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في خزان وقود مركبة.