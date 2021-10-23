ملك المغرب يبعث برسالة لرئيس الوزراء السابق سعد الدين العثماني

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في منشور لرئيس الحكومة السابق على حسابه بموقع التواصل الاجتماع "فيسبوك"، اليوم السبت.

وقال العثماني: "تلقيت ببالغ الامتنان وجميل العرفان الرسالة الملكية التي أرسلها لي جلالة الملك محمد السادس، بعد نهاية مهامي الحكومية".

​وأضاف رئيس الحكومة السابق: "حفظ الله جلالة الملك، وأقر عينه بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وحفظ المغرب وسائر بلاد الإسلام من الفتن والمحن، ورفع عنا هذا الوباء".

وفي الرسالة الملكية التي نشر العثماني نسخة منها، أعرب ملك المغرب عن تقديره لما بذله رئيس الوزراء السابق في مهامه الحكومية.

واختتم عاهل المغرب الرسالة بالدعاء للعثماني وأسرته الموقرة، بأن يحفظهم الله ويمدهم على الدوام بعونه وتوفيقه.