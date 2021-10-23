وزير الاتصالات السوداني: أعداء نجاح الحكومة وراء إغلاق شرقي البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير السوداني، اليوم السبت، إن الحكومة السودانية تضم كفاءات وحققت نجاحات خلال فترة قصيرة، بحسب "العربية عاجل".

​وتصاعدت الأحداث في ولايات شرقي السودان، منذ الشهر الماضي، على خلفية إعلان قبائل البجا، إغلاق بعض المرافق الاستراتيجية والحيوية في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

​وفي إطار هذا التصعيد، هدد المجلس الأعلى لنظارات البجا شرقي السودان بـ"الانفصال" عن البلاد، إذا لم تنفذ الحكومة المركزية مطالبهم، بحسب "الشرق نيوز".

وقال أمين عام إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا عثمان كلوج، عبر "فيسبوك"، إنه "في حال عجزت الحكومة المركزية عن تنفيذ مطالبنا، فسندخل المربع الأخير، وهو الحكم الذاتي والانفصال".

وطالب كلوج الحكومة المركزية بشقيها المدني والعسكري بتوفير ما وصفه بمنبر منفصل لطرح قضايانا بمرجعية مؤتمر سنكات، وهو المؤتمر الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2020، وتم فيه طرح مطالبات بإقليم موحد لولايات شرق السودان، وإنشاء هيئة تنسيقية عليا مشتركة بين جميع مكونات شرق السودان.

وشهد سبتمبر الماضي توقيع اتفاق بين مجلس السيادة في السودان ومجلس نظارات البجا، ينص على السماح لصادرات بترول دولة جنوب السودان بالمرور عبر ميناء بشائر شرقي السودان.

وأفاد بيان رسمي بأن وفد الحكومة السودانية قدّم خلال الاجتماع عددا من المقترحات لحل قضية شرق السودان شملت فتح الموانئ والطريق القومي، كما اقترح قيام مؤتمر جامع لأهل شرق السودان تكون مخرجاته ملزمة للحكومة وأهل شرق السودان.