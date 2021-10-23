شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبئة الأردنية: لا توصية بإجبار طلبة المدارس على تلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير التربية والتعليم الأردني وجيه عويس أن التعليم الوجاهى مستمر، إضافة للتعليم عن بعد في الحالات التي ينطبق عليها البرتوكول الصحى المعتمد، وأشار عويس إلى أن إعطاء لقاح كورونا لطلبة المدراس من أعمار 12 إلى 18 عاما "مستمر بشكل اختيارى".

بدوره، أكد عضو لجنة الأوبئة فى الأردن بسام الحجاوى، أن اللجنة "لم تناقش أو توصى أو تطرح أن يكون لقاح كورونا اجباريا لطلاب المدارس".

وأشار حجاوي إلى أن بعض دول العالم بدأت تعطي لقاح "فايز-بوتنيك" من 5 – 12 عاما، مضيفا أنه "يجب على الناس التوجه لاخذ لقاح كورونا خاصة مع اقترابنا من فصل الشتاء، حيث إنّ بعض الدول عادت من جديد بتسجيل اعداد إصابات مرتفعة".

وكان وزير الصحة الأردنى، فراس الهوارى، قد قال بوقت سابق إن نسبة الإصابات في المدارس ارتفعت إلى 35% من إجمالي عدد الحالات.

فيما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن "الإصابات إذا بلغت 10% من نسبة الشعبة فيجري إغلاق الشعبة ولكن بحال بلغت الإصابات الإجمالية لجميع مجمتع المدرسة 10% فيتم تحويل المدرسة للتعليم عن بعد وإغلاقها".

يذكرأن، قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية السماح للأجانب المتواجدين على الأراضي الأردنية من مختلف الجنسيات، بالحصول على تطعيم فيروس كورونا المستجد دون اشتراط حيازتهم للإقامات السنوية أو تصاريح العمل.

ويأتي هذا القرار، لغايات تشجيعهم على تلقي التطعيم لتحسين المستوى الطبي، وتقليل حالات الإصابة، وضمان عدم انتقال العدوى.

وكانت قد سجلت الأردن 8 وفيات جديدة بين المصابين بفيروس كورونا، و1715 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 843204 إصابات وفقا لوزارة الصحة.

وارتفع عدد الوفيات بين المصابين بكورونا إلى 10887 حالة .

وأجري 32213 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 5.32%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 10579268 فحصا في المملكة.