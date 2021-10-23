شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة إزالة عقارات بأحياء جنوب جدة ضمن خطط التطوير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو لحظة إزالة العقارات في أحياء “غليل” و”بترومين”، جنوب جدة، ضمن خطط تطوير الأحياء العشوائية وتحسين الخدمات والمرافق العامة. وتأتي عمليات الإزالة، ضمن الجهود المبذولة لتنظيم ومعالجة الأحياء العشوائية وتطوير المشهد الحضري في الأحياء السكنية بمدينة جدة. وباشرت الأمانة بمشاركة جميع الجهات المعنية ومن ضمنها الجهات الأمينة، أعمال إزالة العقارات في هذه الأحياء العشوائية، تمهيداً لتطوير المنطقة والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق العامة.

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