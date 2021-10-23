شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن عن خدمة هامة تيسيرًا على المرضى من هذه الفئات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن الفئات التي يمكنها الإستفادة من خدمة “البريد الدوائي”، التي تقدمها تيسيرًا على المرضى والتي تعد أحد أهم الخدمات المستحدثة.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن خدمة البريد الدوائي تقدم مجانا للمرضى وذلك لتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها والسعي لنيل رضاهم.

وأضافت: يكون نطاق الخدمة على تقديم خدمات توصيل الأدوية إلى العنوان الوطني للمرضى في مختلف المناطق والمحافظات وتجنيب أهاليهم مشقة مراجعة الصيدلية بالمستشفى والانتظار لصرف الدواء.

وحددت الوزارة في بيانها الفئات التي يمكن أن تستفيد من الخدمة والتي جاءت كالتالي:

طلبات إعادة صرف الأدوية.

مرضى الرعاية المنزلية.

مرضى ذوي الإعاقة.

المرضى ذوي الامراض المزمنة.

مرضى العيادات الافتراضية.

المرضى ذوي المناعة المنخفضة.

مرضى الأورام.

مرضى العيادات النفسية.

المرضى كبار السن.