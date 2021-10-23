العاصفة المدارية (ريك) تشتد قوتها وتحولت إلى إعصار قبالة ساحل المكسيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال المركز الأمريكي للأعاصير إن العاصفة المدارية (ريك) اشتدت قوتها وتحولت إلى إعصار، السبت، قبالة ساحل المكسيك على المحيط الهادي.



وأضاف أنه من المتوقع أن تزداد قوة العاصفة خلال الساعات المقبلة.

كانت العاصفة ريك تتحرك من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة تقترب من 130 كيلومترا في الساعة مع هبات قوية.

وقال المركز الأمريكي للأعاصير "نتوقع قوة متسارعة خلال اليوم التالي أو نحوه ومن المتوقع أن تتحول ريك إلى إعصار كبير، الأحد".