شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة أثرياء العالم العشرة تشهد بعض التغيرات خلال الأسبوع الماضي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت قائمة أثرياء العالم العشرة بعض التغيرات خلال الأسبوع الماضي من حيث ترتيب المليارديرات، فضلا عن ثروة قياسية حققها إيلون ماسك.



ووفق حسابات "فوربس" المعتمدة على إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 (آخر يوم تعاملات في الأسبوع الماضي)، شهدت القائمة صعود مارك زوكربيرج رئيس فيسبوك للمركز السابع بعد أن كان قد هوى إلى الثامن في الأسبوع الماضي.

ورغم أن القائمة يغلب عليها تراجع الثروات بعد عواصف الأسهم في الأسبوع الماضي، إلا أن إيلون ماسك ظل ماضيا في تحقيق معجزته الخاصة.

وأكدت القائمة الجديدة، تربع الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على صدارة قائمة أغنى أغنياء العالم بثروة قياسية.

وقفزت ثروة ماسك إلى 229.6 مليار دولار، حيث زادت 3.5 مليار دولار في نهاية تداولات الأمس.

وبذلك أصبح ماسك الثري الوحيد في نادي الـ 200 مليار دولار.

وفي المركز الثاني، جاء الأمريكي جيف بيزوس مؤسس أمازون بصافي ثروة قيمتها 194.1 مليار دولار بعد أن خسر 5.1 مليار دولار في نهاية تداولات الأمس.

وفي المركز الثالث، جاء الفرنسي برنارد أرنو مؤسس رئيس مجموعة LVMH للسلع الفاخرة، كثالث أغنى ملياردير في العالم.

وبلغ صافي ثروة أرنو 187.1 مليار دولار بعد أن كسب 2.2 مليار دولار في نهاية تداولات الأمس.

وفي المركز الرابع، جاء الأمريكي بيل جيتس مؤسس "مايكروسوفت"، بصافي ثروة 135.4 مليار دولار، بعد أن زادت ثروته بقيمة 313 مليون دولار.

وفي المركز الخامس، جاء لاري أليسون من "أوراكل" بصافي ثروة 129.1 مليار دولار، حيث زادت ثروته بقيمة 2.3 مليار دولار.

وفي المركز السادس، حل لاريج بيج من جوجل بصافي ثروة 118.2 مليار دولار بعد أن تراجعت ثروته بمقدار 3.4 مليار دولار.

وفي المركز السابع جاء الأمريكي مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك" بصافي ثروة 116.2 مليار دولار، حيث تراجعت ثروته 6.1 مليار دولار في نهاية تداولات الأمس.

وفي المركز الثامن جاء سيرجي برين من جوجل بصافي ثروة قيمتها 113.9 مليار دولار، بعد أن تراجعت ثروته بمقدار 3.2 مليار دولار.

وفي المركز التاسع حل الأمريكي المخضرم وارين بافيت رئيس "بيركشاير هاثاواي"، بصافي ثروة 105 مليارات دولار، بعد أن كسب 964 مليون دولار في نهاية تداولات الأمس.

وفي المركز العاشر جاء الهندي موكيش أمباني الملياردير المؤسس لمجموعة ريلاينس الصناعية الهندية بصافي ثروة 100 مليار دولار، بعد أن زادت ثروته 154 مليون دولار.