اعتقال عناصر من تنظيم داعش بينهم قياديين في مدينة مسلاتة شمال غربي ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / AHMED ELUMAMI

القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "عين ليبيا" الإخباري عن قوات مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، أنها ألقت القبض على عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بمدينة مسلاتة، خلال عملية بالتنسيق مع مكتب النائب العام.

كما أكد مسؤول قيادي في قوات مكافحة الإرهاب، أن من بين المعتقلين، قياديين اثنين من التنظيم الإرهابي.

هذا وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، من أعمال عنف، وتفجيرات في مناطق متفرقة من البلاد.

كما أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أواخر حزيران/يونيو الماضي، خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن المنظمات الإرهابية بمختلف أنواعها لا تزال تشكل الخطر الرئيسي على استقرار المنطقة. وأنه بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في سوريا والعراق، ازدادت هجرة المسلحين المدربين إلى دول أخرى، وانتقل العدد الأكبر منهم إلى ليبيا.