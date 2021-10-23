الاتحاد الأوروبي يستنكر التهديدات ضد البعثة الأممية في العراق عقب نتائج الانتخابات

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الاتحاد: "ينضم الاتحاد الأوروبي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في استنكاره للتهديدات الأخيرة بالعنف ضد أفراد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وضد آخرين، بعد نشر النتائج الأولية للانتخابات في العراق في وقت سابق من هذا الشهر".

وأكد أنه "يجب معالجة أي استئناف أو شكوى متعلقة بالانتخابات من خلال الإجراءات القانونية القائمة"، وأنه "من الأهمية بمكان أن تستخدم جميع الأحزاب هذه الوسائل القانونية لمعالجة أي شكاوى قد تكون لديهم بشأن نتيجة الاقتراع".

وتابع البيان أن "مثل هذه المظاهر العنيفة لا مكان لها في الديمقراطية. يذكر الاتحاد الأوروبي بأن التصويت في يوم الانتخابات كان سلميًا إلى حد كبير ومنظم، وكان الناخبون قادرون على التعبير عن إرادتهم بحرية، وفقًا لتقييم بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي نشرها الاتحاد الأوروبي في البلاد لأول مرة على الإطلاق، بناء على طلب من السلطات العراقية".

ولم يوضح البيان مصدر التهديدات المشار إليها، ولكن أنصار ومحللين تابعين للفصائل المسلحة المدعومة من إيران أطلقوا تهديدات عبر عدة قنوات فضائية ووسائل تواصل اجتماعي، متهمين البعثة والمفوضية بتزوير الانتخابات.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكبر عدد مقاعد في البرلمان بواقع 73 مقعدا، تلتها كتلة "تقدم" العربية السنية بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدا.

فيما جاءت كتلة "دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا في البرلمان، فيما رفض تحالف "الفتح" النتائج الأولية المعلنة، داعيا أنصاره للاعتراض وفق أطر قانونية.

وكانت بيانات موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد كشفت، في وقت سابق، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 43 في المئة.

وأفادت بيانات المفوضية بأن مجموع الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية في العراق بلغ نحو أكثر من 22 مليون ناخب، فيما بلغ عدد المصوتين نحو 9.6 مليون ناخب.

وبحسب المفوضية، فإن إجمالي عدد المقاعد في البرلمان بلغ 329 مقعدا، من بينهم 237 مقعدا اعتياديا، و83 من مقاعد النساء المحجوزة.

وفي وقت سابق، انتقد رئيس تحالف الفتح العراقي، هادي العامري، النتائج الأولية المعلنة للانتخابات النيابية العراقية ووصفها بأنها "مفبركة"، وذلك بعد تراجع كبير لكتلته وحصولها على 14 مقعدا بعدما حصدت 45 في الانتخابات الماضية.

نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة 2021

فيما دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، إلى "ضبط النفس" والالتزام بالطرق القانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي ظهرت نتائجها الأولية تقدم كتلته.