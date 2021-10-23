مستشار رئيس الوزراء السوداني: الأزمة الحالية مصطنعة والحكومة السودانية لن تحل بالقوة

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
وأضاف عرمان أن "الأزمة الحالية في السودان أزمة مصطنعة، وتأخذ شكل انقلاب زائف"، وقال: "من يطالبون بحل الحكومة لماذا لا يطالبون بحل المجلس العسكري".
كما شدد عرمان على ضرورة التظاهر بسلمية، وقال: "نحذر من استخدام الرصاص في المظاهرات، فهذا عمل غير مشروع".
ودعا إلى إصلاح القوات المسلحة، مؤكدا أن "هناك فرصة لإصلاح القوات المسلحة حاليا فكل الحركات المسلحة الآن مستعدة أن تكون جزء من القوات المسلحة السودانية".
وبدأت الأزمة بين شركاء الحكم الانتقالي، على خلفية مواقف الأطراف من محاولة انقلاب عسكري فاشلة شهدتها البلاد في 21 سبمتبر/أيلول الماضي.