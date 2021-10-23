مستشار رئيس الوزراء السوداني: الأزمة الحالية مصطنعة والحكومة السودانية لن تحل بالقوة

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القاهرة - سبوتنيك. وقال عرمان خلال مؤتمر صحفي لمجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، اليوم السبت: "نجدد من ثقتنا في الحكومة وفي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك"، مضيفا: "هذه الحكومة لن تحل بالقوة ولا بفرمان ولا من أي جهة كانت، وإذا حاول أحد فإن الشعب سيواجهه".

وأضاف عرمان أن "الأزمة الحالية في السودان أزمة مصطنعة، وتأخذ شكل انقلاب زائف"، وقال: "من يطالبون بحل الحكومة لماذا لا يطالبون بحل المجلس العسكري".

كما شدد عرمان على ضرورة التظاهر بسلمية، وقال: "نحذر من استخدام الرصاص في المظاهرات، فهذا عمل غير مشروع".

ودعا إلى إصلاح القوات المسلحة، مؤكدا أن "هناك فرصة لإصلاح القوات المسلحة حاليا فكل الحركات المسلحة الآن مستعدة أن تكون جزء من القوات المسلحة السودانية".

وبدأت الأزمة بين شركاء الحكم الانتقالي، على خلفية مواقف الأطراف من محاولة انقلاب عسكري فاشلة شهدتها البلاد في 21 سبمتبر/أيلول الماضي.