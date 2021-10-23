شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يواصل صدراته للمنطقة العربية فى إصابات كورونا اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم السبت، تباينا فى أعداد الإصابات المسجلة، واحتل العراق المرتبة الأولى كأكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية بفيروس كورونا .

ففى الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل 84 إصابة جديدة بكورونا؛ ليبلغ إجمالى الإصابات 739 ألفا و190 حالة، بالإضافة إلى وفاة حالة ليبلغ عدد الوفيات ألفين و129 حالة، وشفاء 119 حالة جديدة؛ ليرتفع إجمالى حالات الشفاء 733 ألفا و127 حالة.

كما أعلنت الوزارة تقديم 12,376 جرعة من لقاح كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التى تم تقديمها حتى اليوم 20 مليونا و887 ألفا و14 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 211.18 جرعة لكل 100 شخص.

وفى البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 66 إصابة جديدة، منها 17 حالة لعمالة وافدة، و45 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و4 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 64 حالة إضافية؛ ليصل العدد الإجمالى للحالات المتعافية إلى 274 ألفا و418 حالة.

وبينت الوزارة، أن عدد الحالات القائمة تحت العناية حالتان، والحالات التى يتطلب وضعها الصحى تلقى العلاج 6 حالات، فى حين أن 648 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالى للحالات القائمة الذى بلغ 650 حالة قائمة.

وفى السعودية، أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا فى المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 43 حالة مؤكدة وتعافى 38 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 74 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالى عدد الإصابات فى المملكة بلغ 548205 حالات، وبلغ عدد حالات التعافى 537246 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل حالتين، حيث وصل إجمالى عدد الوفيات فى المملكة 8776 حالة.

ودعت الصحة إلى ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا لمقاومة المتحورات وحماية أفراد المجتمع والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية.

وفى العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1064 إصابات جديدة، مقابل تماثل 2207 حالة للشفاء، و36 حالة وفاة بالفيروس.