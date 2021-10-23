شكرا لقرائتكم خبر عن هل أستطيع الذهاب لأخذ اللقاح دون حجز موعد؟.. «توكلنا» يُجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
سأل أحد المواطنين عن إمكانية الذهاب لأخذ لقاح فيروس كورونا، دون الحجز المسبق، بسبب ظهور خطأ له عبر التطبيق.
وقال المواطن في سؤال وجهه إلى تطبيق “توكلنا”، أنه يحاول حجز موعد لأخذ اللقاح لكن تظهر له رسالة حدث خطأ، متسائلًا :” هل أستطيع الذهاب لأخذ اللقاح بدون حجز موعد؟”.
فيما رد حساب “توكلنا- خدمة المستفيدين”، على المواطن طالبًا منه التواصل عبر الرسائل الخاصة لحل هذه المشكلة، فيما يعني عدم إمكانية ذهابه لأخذ اللقاح دون حجز مسبق.
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