شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح ضوابط وتكلفة نقل اللوحات بين سيارتين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، شروط وقيمة نقل لوحات المركبات، مؤكدة أنه يشترط أن يكون المتقدم بالطلب هو مالك المركبتين.

جاء ذلك في رد من المرور على سؤال مواطن استفسر بشأن تكلفة وإجراءات نقل اللوحات بين سيارتين.

وردت الإدارة العامة للمرور بقولها “إنه يلزم أن تكون لمالك واحد، وتسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي 400 ريال لكل مركبة والنقل الخاص 700 ريال ايضاً لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة”.