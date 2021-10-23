خبير يتوقع تجاوبا أفريقيا مع دعوة الجزائر لخطة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / جامعة الدول العربية

وأضاف في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أنه لا ينبغي النظر للإرهاب بأنه عبارة عن الجماعات المسلحة فقط التي تنحرف وتتجاوز الأطر القانونية والدستورية التي تحكم الدول.

وأشار إلى أن أنماط الإرهاب عديدة ومختلفة، لذلك من المتوقع أن الدول الأفريقية سوف تصغي بعمق إلى الرؤية الجزائرية، بحسب قوله.

وأكد المحلل السياسي الجزائري أن "الطرح الجزائري ينطلق من تهديدات حقيقية وليس من أطروحات نظرية وهمية".

وأعرب وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، عن استعداد بلاده لاستضافة اجتماع وزاري لدول الاتحاد الأفريقي، يهدف إلى وضع خطة عمل أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال مشاركة لعمامرة، في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تم خلاله التباحث حول موضوع الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، حسبما ذكرت "بوابة أفريقيا الإخبارية".

وشدد لعمامرة على جهود الجزائر كمنسق الاتحاد الأفريقي في هذا المجال، وذلك لتمكين دول القارة من الاستجابة الفعلية للتحديات التي تفرضها هذه الآفة العابرة للحدود.