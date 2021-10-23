الجيش السوداني يرسل تعزيزات عسكرية إلى الفشقة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "السوداني" عن القوات المسلحة بيانها الذي أوضح أن الدفع بتعزيزات عسكرية سودانية جاء لتأمين ختام الموسم الزراعي في الفشقة.

وتأتي تلك الخطوة في ظل مرور الحدود السودانية مع إثيوبيا بهدوء حذر منذ قرار الجيش السوداني إعادة انتشاره في الفشقة على الحدود العام الماضي، عقب مواجهات مسلحة عنيفة مع القوات الإثيوبية والمليشيات المستوطنة بطريقة غير شرعية في داخل الحدود السودانية.

يذكر أن السودان ما يزال يستقبل مزيداً من اللاجئين الإثيوبيين على إثر اندلاع حرب شرسة بين حكومة آبي احمد وجبهة تحرير تيغراي بالإقليم المحاذي للسودان.

وفي وقت سابق من سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الجيش السوداني، أن قوات إثيوبية قامت بمحاولة للتوغل في الأراضي السودانية ولكن تم التصدي لها وإجبارها على الانسحاب.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن الجيش السوداني، أن محاولة التوغل الإثيوبية كانت في قطاع أم براكيت في منطقة الفشقة.

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