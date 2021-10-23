شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تضع شروطا جديدة للوافدين بعد تطور الوضع الوبائى العالمى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم السبت، عن جملة من الشروط الجديدة لقبول الوافدين على تونس عبر المعابر الحدودية، وذلك على خلفية تطور الوضع الوبائي العالمي المتعلق بجائحة كوفيد 19، وارتفاع عدد الحالات الإيجابية والوفيات ببعض البلدان، وظهور سلالة فرعية من متحور "دلتا"، وفق إذاعة شمس التونسية.

وتشمل الشروط، إجبارية إظهار شهادة في إجراء تحاليل RT-PCR على جميع الوافدين على المعابر الحدودية بما في ذلك الذين استكملوا التلقيح.

وإجبارية الحجر الصحي بإحدى المراكز المعدة للغرض لجميع الوافدين الذين لم يستكملوا التلقيح بما في ذلك القادمين عبر رحلات سياحية.

وبناء عليه، فإنه سيتم بداية من الجمعة المقبل العمل بالإجراءات تشمل ضرورة إظهار الشهادة السلبية RT-PCR

وعلى جميع الوافدين ‘ظهار شهادة تثبت النتيجة السلبية لاختبار RT-PCR مرفوقة برمز الاستجابة السريعة QR-CODE على ان لا يتجاوز تاريخ اجراء الاختبار 72 ساعة عند التسجيل للسفر.

يستثنى من هذا الاجراء الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 12 سنة

2* جذاذة المعطيات الصحية الالكترونية

اجبارية قيام المسافرين القادمين الى البلاد التونسية بتعمير الخانات المضمنة بالموقع الالكتروني https://app.e7mi.tn

*3 الحجر الصحي الاجباري

- الوافدون غير الملقحين او الذين لم يستكملوا التلقيح ضد فيروس سارس كوف-2

الالتزام بالحجر الصحي الاجباري لمدة سبعة (07) أيام بإحدى المراكز المخصصة للحجر الصحي الاجباري والمضمنة أسمائها بالرابط التالي:

وذلك على نفقته الخاصة.

اجبارية الاستظهار عند التسجيل للقدوم للبلاد التونسية بوثيقة الحجز بما يفيد خلاص (voucher) لمصاريف النقل من المعبر الحدودي الى مركز الحجر الصحي الاجباري، والإقامة وتحليل RT-PCR

القيام بتحليل RT-PCR خلال ال24 ساعة الأخيرة من الإقامة على أن تصدر نتيجته خلال الخليج 365 من الحجر الصحي الاجباري

في صورة إيجابية الاختبار يتم نقل المعني بالأمر الى مركز العزل الصحي لحاملي الفيروس.

يستثنى من الحجر الصحي الاجباري:

الوافدون الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس سارس كوف-2 منذ مدة لا تقل عن 28 يوما بالنسبة لتلقيح JANSSEN و14 يوما بالنسبة لبقية التلاقيح والمتحصلون على شهادة في الغرض

- القصّر ( أقل من 18 سنة) غير المصحوبين أو القصر المرافقون لأشخاص ملقحين، مع ضرورة الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 07 أيام

*4 إجراء اختبار سريع للتقصي من فيروس سارس كوف-2 Antigène TDR- بصفة عشوائية أو ألية حسب تقييم المخاطر حال الوصول الى البلاد التونسية، وفي صورة إيجابية الاختبار السريع يتم توجيه الوافد المعني للإقامة بأحد مراكز العزل الصحي لحاملي الفيروس

*5 الوافدون بغرض التداوي:

إضافة للإجراءات السابقة فإنه من الضروري الحصول على ترخيص مسبق من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة التونسية

ودعت وزارة الصحة جميع الوافدين إلى الالتزام بالإجراءات المبينة أعلاه وكل مخالف تطبق عليه العقوبات وفقا للتراتيب والنصوص القانونية الجاري بها العمل.

