رئيس الوزراء العراقي: بلدنا يحتاج إلى حشد الجهود لإيجاد حركة إعمار شاملة

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم /السبت/، أن العراق يحتاج إلى حشد جميع الجهود الحكومية، وجهود القطاع الخاص؛ لإيجاد حركة إعمار شاملة في مختلف المجالات، سيما الطرق التي تمثل العصب الرئيس للتجارة والنقل في أي بلد.

وقال الكاظمي - خلال افتتاحه المرحلة الأولى من طريق /بغداد - حلة/، وفقا لوكالة الأنباء العراقية - إن "الحكومة أطلقت خلال فترتها القصيرة مشاريع مهمة في مجال الطرق والجسور، ومنها هذا المشروع، والطريق المؤدي إلى مدينة بسماية، وعدة جسور في الناصرية والموصل، فضلًا عن وضع الخطط لمشاريع مهمة، أبرزها الطريق الحلقي لمدينة بغداد، ومحافظات أخرى".

وأشار إلى أن "الحكومة تتطلع إلى إكمال هذه المشاريع خلال العام القادم، وعلى الحكومة القادمة العمل على إنشاء مشاريع جديدة في مجال الطرق والجسور؛ لتسهيل حركة المواطنين داخل المحافظات وخارجها، ومسؤوليتنا أن نسلّم العراق للأجيال المقبلة بأفضل صورة ممكنة".