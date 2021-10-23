شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء الفراغات العمرانية.. انطلاق فعالية «بسطة الرياض» بـ 200 مشاركة متنوعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أطلقت أمانة منطقة الرياض فعاليات “بسطة الرياض” صباح اليوم السبت، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى العاشرة مساءً، على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز.
وقالت الأمانة، في بيان لها عبر “تويتر”، إن “بسطة الرياض” جاءت بهدف دعم رواد الأعمال المواطنين، وإحياء الفراغات العمرانية في العاصمة، بالإضافة إلى أنها تجربة اجتماعية لتعزيز ترابط السكان وبناء مجتمع مستدام.
وبينت الأمانة أن الفعالية تضم قرابة 200 مشاركة متنوعة، تضم أصنافاً مختلفة من الأطعمة عبر المطاعم المعروفة والكافيهات، بالإضافة لبازارات الملابس والعطور، مع تواجد للفنون والحرف.
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