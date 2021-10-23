شكرا لقرائتكم خبر عن بيان «الصحة» يظهر تراجعاً ملحوظاً في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر بيان وزارة الصحة، اليوم السبت، عن آخر تطورات فيروس كورونا في المملكة، عن تراجع حالات الإصابة بالفيروس عن أمس الجمعة.

واظهر البيان تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي في الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة أقل من أمس وأول أمس، حيث سجلت حالات الإصابة أمس 51 حالة.

وأضافت “الصحة” في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها سجلت (2) حالة وفاة- رحمهما الله-، كما تم تسجيل (38) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (537,246) حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الجمعة، تسجيل (51) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل (1) حالات وفيات، وتسجيل (59) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (537,208) حالة.