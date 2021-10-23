شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطلق النسخة المطورة من وثيقة آداب السلوك الرقمي لمستخدمي منصة مدرستي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لتعزيز وبناء السلوكيات الإيجابية في استخدام المنصات الإلكترونية، أطلقت وزارة التعليم النسخة المطوّرة من وثيقة آداب السلوك الرقمي لمستخدمي منصة “مدرستي”.

وذكرت المشرف العام على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد د.عهود الفارس أن إصدار وتحديث وتطوير وثيقة آداب السلوك الرقمي يهدف إلى:

1-تعزيز السياسات والإجراءات التي تتبعها الوزارة للتوعية بالسلوكيات والإجراءات الصحيحة في التعامل مع المنصات الإلكترونية.

2- تعريف مستخدمي المنصات بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية للحد من الوقوع في المخالفات الرقمية.

3- التوعية بأهمية حماية البيانات وخصوصيتها.

4- التوعية ببعض المخالفات الرقمية مثل التنمّر الإلكتروني وانتحال الشخصية والهندسة الاجتماعية سواء على المنصات الرقمية للتعليم الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب تصريحات الفارس تسهم آداب السلوك الرقمي في:

1-ضبط الأداء داخل الفصول الافتراضية، كالحضور والانصراف والالتزام بالمشاركات الصفية.

2- تجويد التعامل مع أدوات التواصل والنشر الإلكتروني.

3- الوصول لأفضل الممارسات في استخدام التقييمات الإلكترونية عن أداء الواجبات والاختبارات والمشاريع.

يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه وزارة التعليم على نشر وتفعيل وثيقة آداب السلوك الرقمي لطلاب وطالبات التعليم العام بمختلف فئاتهم وفي جميع المدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى أولياء أمورهم، لتوفير مرجعية ضابطة لسلوكيات الطلبة الرقمية في استخدام التقنية بشكل عام واستخدامها في التعليم الإلكتروني بشكل خاص.