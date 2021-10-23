دراسة تحدد الفصل المثالي لحرق الدهون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة دنماركية أن الشتاء هو الفصل الأفضل للمساعدة على إنقاص الوزن وحرق مزيد من السعرات الحرارية.



وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن فصل الصيف هو أفضل وقت لفقدان الوزن، للسماح الحرارة بحرق المزيد من السعرات الحرارية، فإن الدراسة الجديدة تنص على عكس ذلك تماماً، إذ قالت إن ممارسة التمارين الرياضية في الشتاء عندما تكون درجات الحرارة أكثر برودة، يمكن أن تساعدنا على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وفقاً لموقع "greenme" الإيطالي.

ووفقاً للدراسة الجديدة المنشورة في مجلة Cell Reports Medicine، فإن ممارسة الرياضة في بيئة باردة يمكن أن تزيد من قدرة الجسم على التكيف مع درجات الحرارة المختلفة، وتزيد من قدرته على حرق الدهون.

وكجزء من الدراسة، فحص خبراء من جامعة كوبنهاجن مجموعة من 8 رجال مارسوا السباحة خلال موسم البرد متبوعة بجلسة ساونا بعد كل تمرين، لمدة عامين.

ووجدوا أن هذه العادة كانت قادرة على التكيف بشكل أفضل مع التغيرات في درجات الحرارة، وكان لديهم تنظيم حراري أفضل.

وعلاوة على ذلك، أشار الباحثون إلى أن ممارسة التمارين الرياضية في البرد تسمح بتنشيط أفضل للدهون البنية، وهي نوع خاص من دهون الجسم، يتم تنشيطها عندما يبرد الجسم وتساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم عندما تكون منخفضة للغاية في الخارج.

وبالإضافة إلى هذه الدراسة، يجب التذكر أنه عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، لابد من الاهتمام باتباع نظام غذائي وأسلوب حياة صحي، وبرنامج تدريبي جيد، لإحداث فرق.

الجزر

الجزر مليء بالألياف، كما يساعد على إبقاء الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يساعد على الهضم، بالإضافة إلى انخفاض سعراته الحرارية.

ومن بين خصائص الجزر المميزة، أنه متعدد الاستخدامات في الطهي، إذ يمكن إضافته إلى السلطات أو الشوربات أو العصائر.

الشمندر أيضاً غني بالألياف، فـ100 جرام منه تحتوي على 43 سعرة حرارية و0.2 جرام من الدهون و10 جرامات من الكربوهيدرات.

يمكن استخدام الشمندر في إعداد السلطات، وإثراء الحساء، والعصائر، أو حتى خبزه للحصول على طبق جانبي خفيف، كل ذلك بالإضافة إلى ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه يومياً.

وينصح بتناول كميات كافية من المياه كل يوم، إذ يمكن أن تحفز عملية مرور الماء الفاتر في الجسم الدورة الدموية وتفتت رواسب الدهون وتساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم.