مقتدى الصدر: لا يجب الضغط على مفوضية الانتخابات أو التدخل في عمل القضاء

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الصدر في بيان رسمي أصدره، اليوم السبت: "لا ينبغي الضغط على مفوضية الانتخابات المستقلة أو على القضاء والمحكمة الاتحادية أو التدخل بعملها"، متابعا: "بل لابد من خلق أجواء هادئة لتتم المفوضية إجراءاتها بما يخص الطعون أو ما شاكل ذلك".

وأشار الصدر إلى أن "جر البلاد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعتهم بنتائجهم الانتخابية أمر معيب يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني"، متابعا: "كما يعطي تصورا سلبيا عنهم".

وأوضح رئيس الكتلة الصدرية: "ليعلم الجميع أن القناعة بالنتائج الإلكترونية سيفيء على العراق وشعبه بالأمن والاستقرار وهو أهل لذلك".

ودعا تحالف "الفتح" العراقي، يوم الأربعاء الماضي، المحتجين على نتائج الانتخابات البرلمانية، للالتزام بالسلمية والابتعاد عن قطع الطرقات.

وناشد رئيس تحالف الفتح العراقي، هادي العامري، المفوضية العليا للانتخابات، النظر بجدية إلى جميع الطعون المقدمة حول نتائج الانتخابات الأولية، والتي شهدت خسارة كبيرة للتحالف الذي تصدر الانتخابات الماضية.