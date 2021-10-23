شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبانه بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، أنه تم تنفيذ عمليه استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانه الساحلي بالحديدة . وأوضح التحالف، أنه تم تدمير 4 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة. وتابع تحالف دعم الشرعية، أن جهود التحالف أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجاره العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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