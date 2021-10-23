شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الأمير تشارلز عن «السعودية الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، اليوم السبت، في الرياض وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، وسط حضور محلي ودولي عالي المستوى.

ومبادرة “السعودية الخضراء”تعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

من جانبه أشاد ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، بما رآه من تقدم حقيقي بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مضيفًا، أن السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانيات هائلة للطاقة المتجددة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أكد أن المملكة ستخفض الانبعاثات بأكثر من 270 مليون طن سنويا.

وأوضح ولي العهد أن المملكة تسعى لتحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر مدن العالم تشجيرا، مشيرا إلى بدء المرحلة الأولى من مبادرة التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة.

كما كشف صاحب السمو الملكي، عن هدف السعودية بالوصول للحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية في 2060، لافتا إلى وجود استثمارات بقيمة 700 مليار ريال لتحقيق أول حزمة من مستهدفات السعودية الخضراء.

في السياق ذاته أعلنت شركة السودة للتطوير، عن زراعة أكثر من مليون شجرة في السودة وأجزاء من رجال ألمع بالتزامن مع مبادرة السعودية الخضراء.