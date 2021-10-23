شكرا لقرائتكم خبر عن أحدثت دوياً.. صفعة قوية على وجه محافظ إيراني أثناء حفل تنصيبه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقى جنرال سابق في الحرس الثوري الإيراني، والذي نصب محافظاً اليوم، صفعة مدوية أثناء تنصيبه محافظا لمقاطعة “أذربيجان الشرقية”.

وبحسب التقارير الأولية، فإنها تشير إلى أن سبب الواقعة يعود لخلافات شخصية.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر تلقي زين العابدين رضوي خزام، صفعة من جانب أحد الأشخاص أثناء حفل التنصيب.

كما نقلت وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية اليوم السبت، أن سبب الاعتداء على المسؤول الإيراني يعود إلى تلقي زوجة الرجل المعتدي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على يد ممرض ذكر وليس أنثى.

وكان ذلك بسبب عدم وجود ممرضات ما أشعل غضبه ودفعه للاعتداء على المحافظ في حفل تنصيبه.