حصيلة قياسية لإصابات كورونا في ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت ألمانيا أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ منتصف مايو/أيار، السبت، متجاوزة 100 إصابة لكل 100 ألف في الأيام السبعة الماضية.



وهذا المعدل هو الذي تستخدمه البلاد كمقياس لفرض إغلاق عام مشدد.

لكن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، أشار إلى أن ألمانيا يمكنها التعايش على نحو أفضل بفضل التطعيم، وإن كان ذكر أن قيوداً مثل وضع الكمامات والحد من النشاط في الأماكن المغلقة لغير المطعمين ستظل سارية حتى الربيع المقبل.

وذكر معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض أن ألمانيا سجلت 15145 إصابة جديدة، السبت، وهو ما يزيد 4196 إصابة مقارنة بالسبت الماضي، فضلاً عن تسجيل 86 وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 95077.

وتلقى نحو 66% من سكان ألمانيا جرعة التطعيم ضد المرض كاملة، مقارنة مع 63.3% من السكان في بقية أنحاء الاتحاد الأوروبي.