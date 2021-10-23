شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رومانيا تشدد قيود فيروس كورونا.. وتُعطل الدراسة بعد إصابات ووفيات قياسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قررت رومانيا إعادة فرض حظر تجول ليلي وجعل التصاريح الصحية إلزامية لدخول معظم الأماكن العامة اعتباراً من الإثنين، وتعطيل الدراسة بالمدارس لمدة أسبوعين مع سعي الحكومة لوقف زيادة إصابات ووفيات كورونا.



ووافقت الحكومة الرومانية المؤقتة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة على هذه الإجراءات.

وسجلت رومانيا أعداداً قياسية للوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا في أكتوبر/تشرين الأول الجاري وتتعرض المستشفيات لضغوط كبيرة جعلتها تقترب من الانهيار.

ورومانيا بها ثاني أقل معدل تطعيم ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي.