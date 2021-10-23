شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق واتساب توقف خدماتها على هذه الهواتف اعتبارا من نوفمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يواجه نحو 53 طرازا من الهواتف خلال الأيام القليلة المقبلة إغلاقا تاما لتطبيق "واتساب"، وسيتم حجب الوصول إلى خدمات الرسائل ومشاركة الصور والفيديو في النظام الأساسي.



وستتوقف خدمات واتساب عن العمل في 1 نوفمبر المقبل.

وتقوم "المنصة" التي يستخدمها نحو ملياري شخص حول العالم، بتحديث أنظمة التشغيل الخاصة بها كل عام.

وبهذا الصدد، أعدّ موقع «إكسبريس» قائمة بجميع النماذج المتأثرة.

وستتوقف الهواتف الذكية عن دعم واتساب إذا كانت أنظمة التشغيل الخاصة بها قديمة جدا، وبالنسبة لمستخدمي هواتف "أندرويد" سيتوقف واتساب عن العمل على النماذج المزودة بنظام Android 4.0.4 أو الأقدم منها.

وستتوقف أجهزة "آيفون" عن تشغيل التطبيق إذا كانت لديها إصدارات iOS 9 أو أقدم من البرنامج.

وبدون تحديث، ستتوقف نماذج «أندرويد» المحددة هذه عن دعم التطبيق بعد 1 نوفمبر.

وسيتعين على الأشخاص الذين يستخدمون ثلاثة نماذج محددة من "آيفون"، التأكد من تحديث هواتفهم أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى واتساب.

ويمكن للأشخاص الذين يمتلكون هاتف «أندرويد» ويريدون الاستمرار في استخدام واتساب بعد 1 نوفمبر تحديثه باتباع عدة خطوات.

أولا، سيحتاجون إلى توصيل أجهزتهم بإشارة wifi موثوقة، وبعد ذلك، فتح علامة تبويب الإعدادات وحدد "حول الهاتف"، والتي يجب أن تحتوي على خيار "التحقق من وجود تحديثات" عند توفر نظام تشغيل جديد.

وكل ما عليهم فعله هو النقر على خيار "التثبيت الآن" أو "التثبيت بين عشية وضحاها".

كيفية تحديث "آيفون" إلى أحدث نظام تشغيل

يعد تحديث جهاز "آيفون" أمرا بسيطا تماما، ولكن الأشخاص يحتاجون إلى إبقاء هواتفهم متصلة بالطاقة.

ويحتاج المستخدمون إلى فتح علامة التبويب "الإعدادات"، ثم النقر فوق "عام" و"تحديث البرنامج".

وقد يكون لديهم أكثر من خيار متاح، يمكنهم من خلاله الاختيار أو التثبيت معا.

وتأتي أجهزة "آيفون" أيضا مع خيار للسماح بالتحديثات التلقائية. ويمكن العثور على هذا الخيار من خلال إعادة فتح علامة التبويب "تحديث البرنامج" في الإعدادات.

ويمكنهم تشغيل التحديثات التلقائية من خلال النقر على الخيار الموجود هناك وتحديد مفاتيح التبديل "تنزيل تحديثات iOS" و"تثبيت تحديثات iOS".

وسيؤدي النقر فوقها إلى السماح بالتحديثات التلقائية، ولكن قد تتطلب بعض التغييرات التثبيت اليدوي.