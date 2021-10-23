شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط لمدراء المنظمات العربية بتونس: الوضع العربى يحتاج لمزيد من العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مدراء المنظمات العربية المتخصصة المقيمة بتونس (الهيئة العربية للطاقة الذرية - إتحاد إذاعات الدول العربية- المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الداخلية العرب)

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن اللقاء، الذى تم علي افطار عمل، تناول مختلف أوجه التعاون بين أطراف منظومة العمل العربي وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأضاف المصدر أنه تم خلال اللقاء استعراض عدة تقارير حول المبادرات التى قامت بها الألكسو خلال الفترة الأخيرة لجائحة كورونا وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وكذا استعراض خطتها واستراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة .

وأضاف المصدر ان الامين العام أكد فى حديثه مع المدراء العامين أن الوضع العربي العام يحتاج إلى تكثيف العمل المشترك حتي تتمكن منظومة العمل العربي من مساندة الدول فى تخطى مختلف التحديات التى تواجهها.

من ناحية أخرى، ذكر المصدر أن الأمين العام عقد لقاء مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، حيث تناول اللقاء الوضع في تونس من مختلف جوانبه.

وأوضح أن الأمين العام هنأ رئيسة الحكومة علي اختيارها للمنصب وجدد لها تفهمه ودعمه للاعتبارات التي أدت للمسار الذي بدأ في 25 يوليو، متمنياً التوفيق للقيادة التونسية في تحقيق تطلعات الشعب التونسي.