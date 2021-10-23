بنسبة 90%.. لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا" تقلل خطر الوفاة بـ"دلتا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا" المضادة لفيروس كورونا تقلل خطر الوفاة من المتحور "دلتا" بنسبة 90%.



وذكر موقع "يو بي آي" الأمريكي في تقرير نشره، الجمعة، أن الدراسة قد جمعت بيانات من 5.4 مليون شخص في اسكتلندا في الفترة بين 1 أبريل/نيسان و27 سبتمبر/أيلول 2021، وذلك في أول تقييم على مستوى الدولة لمدى فعالية اللقاحات في منع الوفاة بسبب متغير "دلتا".

ووجدت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين" أن لقاح "فايزر" كان فعالاً بنسبة 90% في منع الوفاة، فيما كان لقاح "أسترازينيكا" فعالاً بنسبة 91%، وذلك في الأشخاص الذين أصيبوا بالمتحور "دلتا" بعد تطعيمهم بشكل كامل.

وأشار الباحثون إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفيات بين أولئك الذين تلقوا جرعتين من لقاح "موديرنا"، لذلك فإنه لم يكن من الممكن تقدير مدى فاعليته في منع الوفاة.

وقالوا إن هذه النتائج تحتاج إلى تأكيد من خلال تكرار الأبحاث في بلدان أخرى، وإجراء متابعة أطول بعد التطعيم الكامل.

ونقل الموقع عن قائد الدراسة مدير معهد أوشر بجامعة إدنبرة، الدكتورعزيز شيخ، قوله: "نظراً لأن متغير دلتا قد بات هو السلالة السائدة في العديد من الأماكن حول العالم الآن، كما أنه يشكل خطراً أكبر من المتغيرات السابقة، فمن المطمئن أن نرى أن التطعيم يوفر مثل هذه الحماية العالية من الوفاة بعد وقت قصير جداً من الحصول على الجرعة الثانية".

وأضاف: "النتائج التي توصلنا إليها مشجعة لأنها تظهر أن اللقاح يظل فعالاً في الحماية من الوفاة من المتغير الأكثر انتشاراً لكورونا".