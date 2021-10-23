انطلاق "عين دبي" هدية الإمارات للعالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشّن الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، يرافقه محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، "عين دبي"، عجلة المُشاهدة الأعلى والأكبر من نوعها في العالم بارتفاع يزيد على 250 متراً.



يأتي ذلك في مستهل احتفالية كبيرة بهذه المناسبة تمتد على مدار يومين احتفاءً بإضافة جديدة لرصيد دبي من المعالم الفريدة التي تتميز بها عالمياً، وإنجاز يثري محفظة "دبي القابضة" المتميزة في مجال المرافق والمنشآت السياحية والترفيهية عالمية المستوى.

وأشاد الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بالإنجاز الجديد، وأثنى على الجهود التي كانت وراء تحقيقه، تأكيداً على تميّز دبي في وقت يعاني فيه العالم تحديات صعبة، وصولاً إلى إتمام المشروع الفريد المُقام في قلب جزيرة "بلووترز" قبالة سواحل دبي، على الهيئة المنشودة له من اكتمال عناصر السلامة والأمان، وتوفير مختلف الضمانات والخدمات المكمِّلة التي تجعل من زيارة هذا المَعلَم المهم تجربةً مُلهمة.