مصر... القبض على ميكانيكي يعمل كطبيب علاج طبيعي

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / AMRO MARAGHI

وأعلنت نقابة العلاج الطبيعي، أمس الجمعة، القبض على شخص انتحل شخصية اختصاصي علاج طبيعي في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".

وأثبتت التحريات أن المحتال يعمل فني هندسة ميكانيكية في إحدى الشركات، لكنه زوّر شـهادة ماجستير من كلية العلاج الطبيعي في جامعة المنصورة.

وأصدرت النقابة بيانا أعلنت فيه أن المتهم حاليا بحوزة النيابة العامة، كما وجهت الشكر والتقدير لكل من وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية وإدارة العلاج الحر، مطالبة النقابة بالأطباء بدعم حملة القضاء على المزورين.

وحذر الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي المصري، من كل المراكز الوهمية للعلاج الطبيعي التي يقف وراءها مجموعة ممن وصفهم بالمنتفعين وغير المؤهلين.

وشدد سعد على أن النقابة نصحت المواطنين بالتأكد من تعليق ترخيص المركز وترخيص الشخص نفسه في صدر العيادة، وتكون واضحة للتأكد من صحة مؤهلة، كما تقدمت النقابة بتشريع للبرلمان بتعديل قانون مزاولة المهنة لتغليظ العقوبة ضد منتحلي صفة طبيب لتصل إلى 10 سنوات.