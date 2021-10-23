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محمد صلاح يتفاجأ بـ"توأم شمعي"...فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وزار صلاح، الخميس، المتحف بدعوة من الإدارة للتعرف على المجسم الذي يمثله والمصنوع من الشمع، وفوجئ بأوجه الشبه، قائلا: "إنه يشبهني تماما، كما لو أنني أرى نفسي في المرآة"، حسبما نشرت مجلة "إيفنينغ ستاندارد".

ويعتبر تمثال صلاح الأول من نوعه في تاريخ اللاعبين العرب، والثالث بتاريخ اللاعبين عموما بعد ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو على التوالي.

​ويتألق صلاح الذي وصفه مدربه في الألماني يورغن كلوب بانه "أفضل لاعب في العالم حاليا"، في صفوف نادي الـ"ريدز" أو (الحمر) كما يحلو لمشجعينه تسميته، وخصوصًا بعد تسجيله 12 هدفا في 11 مباراة في مختلف مسابقات هذا الموسم، آخرها ثنائية في مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني ليقوده إلى الفوز بنتيجة 3-2 وإلى حصد النقاط الثلاث ليرفع رصيده إلى 9 نقاط والاقتراب من التأهل إلى الأدوار الإقصائية من .

كما قام صلاح بنشر صور له إلى جانب التمثال الذي يرتدي بدلة بيضاء بالكامل على حسابه على إنستغرام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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