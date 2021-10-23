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الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن مقتل "فتى داعش" في الرطبة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية مقتل ما يسمى  فتى تنظيم داعش في الرطبة بالانبار.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات ، انه :" بعد الاشتباك مع مجموعة ارهابية حاولت التقرب على نقطة امنية ليلة امس في قرية الدراعمة بقضاء الرطبة بالانبار ، تم التأكد من مقتل احد ابرز عناصرها الملقب بـ( فتى التنظيم ) المعروف بالشيخ اسامة المولى المساعد الامني للارهابي شاكر محمود عبود هراط ( النجدي ).

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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