شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن مقتل "فتى داعش" في الرطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية مقتل ما يسمى فتى تنظيم داعش في الرطبة بالانبار.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات ، انه :" بعد الاشتباك مع مجموعة ارهابية حاولت التقرب على نقطة امنية ليلة امس في قرية الدراعمة بقضاء الرطبة بالانبار ، تم التأكد من مقتل احد ابرز عناصرها الملقب بـ( فتى التنظيم ) المعروف بالشيخ اسامة المولى المساعد الامني للارهابي شاكر محمود عبود هراط ( النجدي ).