شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى: زراعة أكثر من 450 مليون شجرة ضمن مبادرة التشجير بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن الحزمة الأولى التي ستساهم في تحقيق مبادرات السعودية الخضراء، لافتا إلى أن المملكة "ستخفض الانبعاثات بأكثر من 270 مليون طن سنويا".