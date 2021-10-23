شركة هواوي تفتح الحجز على أحدث هواتفها الذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة هواوي Huawei الصينية عن هاتفها الذكي الجديد Huawei Nova 9، بعد أقل من شهر من الإعلان عن الهاتف في السوق الصينية.



وخلال حدث أقيم في فيينا وصفت هواوي هاتف Huawei Nova 9 بأنه الهاتف الذكي الرائد لجيل الشباب. وذلك مقارنة بسلسلة هواتف Huawei Mate (عالية التقنية والمتميزة) وسلسلة Huawei P (التصوير الفوتوغرافي).

وفتحت الشركة الصينية الطلبات المسبقة لهاتفها الذكي الجديد Huawei Nova 9، اليوم الجمعة، بسعر يبدأ من 499 يورو. وتقول الشركة إن الهاتف يطرح للبيع اعتبارًا من الثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقا لما ذكره موقع aitnews المتخصص بالأخبار التقنية.

وأوضحت هواوي أنه سيتم تشغيل الهاتف الذكي Huawei Nova 9 بواسطة Snapdragon 778G بدلاً من إحدى رقاقات Kirin الداخلية من الشركة، ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

ويتميز هاتف هواوي Nova 9 بكاميرا رباعية في الجهة الخلفية للهاتف بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وتجد في المقدمة كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل داخل فتحة مثقوبة في شاشة OLED المنحنية بدقة 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز وقياس 6.57 إنشات. ويشمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وتخزين 128/256 جيجابايت.

ويمكن شحن بطارية الهاتف الذكي Huawei Nova 9 التي تبلغ سعتها 4300 ميلي أمبير بسرعة 66 واط. وهو ما تقول الشركة إنه يجب أن يعيد شحن البطارية في غضون 38 دقيقة. ولا يوجد ذكر لدعم 5G.

ويأتي هاتف هواوي nova 9، بشاشة منحنية من نوع OLED، و بقياس 6.57 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وبجودة عرض FHD +، وتبلغ دقتها 1080 x 2340 بكسل، و تحتوي الشاشة على ثقب أعلى منتصفها مخصص لكاميرا السيلفي.

وبسبب تواجد شركة هواوي في قائمة كيانات الولايات المتحدة الأمريكية، يتم شحن Huawei Nova 9 مرة أخرى دون تطبيقات أو خدمات جوجل، بما في ذلك متجر جوجل بلاي، مما يحد بشدة من جاذبيته خارج الصين.