كل ما تريد معرفته حول هواتف Honor 50

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة هونر الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، رسميا عن مجموعة هواتفها Honor 50 والتي ستكون بدعم كامل لجميع خدمات جوجل.



وكشفت الشركة الصينية رسميا عن مجموعة هواتفها Honor 50، التي تتميز بمواصفات رائعة حديثة، وترقيات ومزايا مُحسنة، بالإضافة إلى قدرات تصويرية فائقة الدقة في تصوير الـ Vlogs.

وبحسب موقع "MySmartPrice "، فإن هواتف Honor 50 تأتي بشاشة منحنية عند الحافتين من نوع OLED بقياس 6.57 بوصة، وجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وتقدم هواتف Honor 50 كاميرا خلفية رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، متصل بمستشعر ثاني بدقة 8 ميجابكسل بزاوية عرض واسعة، مع كاميرتين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو، وكاميرا أمامية دقة 32 ميجابكسل، مع فلاش LED ، مع دعم لمكالمات الفيديو بدقة 4K .

وتعمل مجموعة هواتف Honor 50، بمعالج من نوع Snapdragon 778 G من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية الجيل الخامس 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

وتحتوي هواتف Honor 50، على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط، مع 4 ألوان مختلفة، وتقنية Wi-Fi 6 .

ويصل سعر هواتف Honor 50 إلى نحو 407 دولارات أي ما يعادل 6400 جنيه مصري.

وستطلق شركة هونر، مجموعة الهواتف الجديدة في السوق الأوروبية بدءا من يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.