شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إطلاق "PUBG: New State " للهواتف الذكية في 11 نوفمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة كرافتون" Krafton"، أن لعبة" PUBG: New State"، المجانية، سوف تتوفر للهواتف الذكية، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وتجري أحداث اللعبة في عام 2051، وتقدم نظرة مستقبلية على صيغة PUBG ، التي تركز على اللاعبين المتعددين مع ميزات جديدة مثل تخصيص الأسلحة والطائرات المسيرة داخل اللعبة.

وسوف تتوفر اللعبة في أكثر من 200 دولة، و17 لغة عند الإطلاق، بعد الاختبار الفني النهائي الذي يتم في 28 دولة في الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

وحسب "aitnews"، تعتبر "New State" إطلاقًا مهمًا للسلسلة التي ساعدت في زيادة شعبية نوع Battle Royale بعد إطلاق لعبتها الأولى في عام 2017.

وبالرغم من أن "New State"، ليست أول لعبة للهاتف المحمول، بعد إطلاق PUBG Mobile في عام 2018، ولكن الأولى كانت من إنتاج المطور الاصلي للعبة، PUBG Studios.

وتم تطوير PUBG Mobile الأصلية بشكل أساسي من قبل شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "تينسنت".

وتؤكد الشركة على أن "New State"، تأتي بإجراءات قوية لمكافحة الغش عند الإطلاق، وأن الشركة تراقب المجتمع بنشاط للوقوف على المشكلات قبل أن تنتشر على نطاق واسع.

وواجهت ألعاب "PUBG Mobile"، مشاكل كبيرة مع الغشاشين في الماضي، حيث أبلغت التقارير في وقت سابق من هذا العام أن إحدى مجموعات الغش قد حققت أكثر من 70 مليون دولار من عمليات الغش في اللعبة.

ومع ذلك، فإنها ليست اللعبة الوحيدة التي واجهت هذه المشكلات.

وأصدرت شركات أخرى مثل Activision ، وValve ، أخبارًا مؤخرًا حول جهودها لمنع الغش في ألعابها وأجهزتها، على التوالي.

مثل ألعاب المجموعة السابقة، تتمحور "New State"، حول المباريات المتعددة اللاعبين.

ويدخل ما يصل إلى 100 لاعب في الخريطة، ويخرج لاعب أو فريق واحد منتصرًا.

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وسوف تكون هناك أربع خرائط متاحة عند الإطلاق في New State، بما في ذلك الامتياز الأساسي Erangel.

وتعد الشركة، بتحديثها بانتظام بمحتوى جديد بمرور الوقت.

وبعيدًا عن الهاتف المحمول، تخطط شركة "كرافتون"، لإصدار لعبة أخرى لأجهزة الحاسب، ومنصات الألعاب بحلول العام المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت الشركة أن " New State"، قد تجاوزت أكثر من 50 مليون تسجيل مسبق عبر أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، "iOS"، و"أندرويد".

وتم فتح التسجيلات المسبقة في الأصل في شهر فبراير/شباط 2021 عندما كشفت "كرافتون" رسميًا عن اللعبة.