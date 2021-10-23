شركة فايزر تزف بشرى جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت شركة فايزر الأمريكية أن لقاح كوفيد-19 الذي طورته بالتعاون مع بيونتك فعال بنسبة 90.7% ضد الحالات التي يظهر عليها أعراض في الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عاماً.



جاء ذلك بحسب وثيقة مقتضبة نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة الغذاء والدواء.

نشرت فايزر الوثيقة قبل جلسة استماع رئيسية مقررة في 26 أكتوبر/تشرين الأول، حيث من المقرر أن تناقش لجنة استشارية ما إذا كان يجب إجازة اللقاح للأطفال الصغار، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتستند نتيجة الفعالية على تجربة اشتملت على 2250 طفلاً تقريباً، بحسب الوثيقة المقتضبة.

وفي وثائقها المقتضبة، أطلقت فايزر بيانات سلامة جديدة من 2250 طفلاً إضافياً شاركوا في التجربة في إطار توسيع للدراسة المطلوبة من هيئة التنظيم الأمريكية.

ولم تجد البيانات أي مشاكل جديدة تتعلق بالسلامة وكانت الآثار الجانبية التي لوحظت متسقة مع تم ملاحظته سابقاً مع اللقاح.