الصين تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن البلاد سجلت 50 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.



وأفاد بيان من اللجنة بأن 38 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقارنة مع 28 في اليوم السابق.

وسُجلت الحالات المحلية الجديدة في منطقة قانسو وفي المناطق الخاضعة للحكم الذاتي بمنغوليا الداخلية ونينغشيا وفي مدينة بكين وفي منطقة يوننان.

وسجلت الصين 17 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 26 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل وفيات جديدة، مما يجعل إجمالي الوفيات ثابتا عند 4636.

وسجل البر الرئيسي الصيني حتى يوم الجمعة 96715 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.