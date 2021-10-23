شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما تفعله إذا صادفت دباً فجأة في طريقك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تخيل أنك تسير في طريق وفجأة وجدت نفسك على مقربة من دبٍّ كيف تتصرّف؟



بيث برات المديرة التنفيذية لمنطقة كاليفورنيا لاتحاد الحياة البرية الوطنية تقول: "من المدهش رؤية الدببة في البرية، لم أختبر تجربة سيئة مع الدببة، أسعى إلى جعل الناس يحترمونها لا الخوف منها".

ومن النادر، أن تعتدي الدببة على الناس، وفقًا لبرات وما نقع عليه من معلومات على مواقع خدمة النتزه الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنّ الأمر يحصل وتوضح ماذا تفعل عندما تواجه دباً.

القاعدة الأولى في نادي صراع الدببة: لا تواجه

وأفضل استراتيجية هي عدم الوقوع في دائرة الخطر، من خلال إثارة أو استفزاز أي دب برّي، وتُعتبر محاولة إعطاء أحد الدببة الطعام او الاقتراب من أطفاله بمثابة طريقة مروعة لمواجهته، لأنها تعني أنك تبحث عن افتعال مشكلة وفق سي إن إن عربية.

وبحسب نصائح مواقع المنتزهات الوطنية، عليك المحافظة على مسافة من الدب أولًا، وتختلف المساحة من منتزه لآخر، لكنها تتراوح بين 61 و91 مترًا. كما أنّ الاقتراب كثيرًا من الدب يُعد انتهاكًا للقانون تُعاقب عليه.

- تحدّث بهدوء، بنبرة منخفضة، حتى تعرّف عن نفسك كإنسان

- امشِ ضمن مجموعة (إذ تنبعث من المجموعة رائحة أقوى وضجيح أكبر) والتزم بالمسارات المحدّدة

- إذا كان يرافقك طفل أو كلب احمله

- لا تقترب من صغار أنثى الدب

- تحاشى النظر مباشرة في العينين واهرب ببطء، جانبيًّا إن أمكن

ماذا لو بدأ الدب بالاقتراب منك؟

إذا شرع دبّ بالتوجه نحوك بخطوات حازمة، عليك اتخاذ قرارات مهمة وسريعة:

- اثبت في مكانك مع الدببة

إذا كانت مواجهتك مع دب ساحلي رمادي اللون (وهو متحدر من فصيلة الدببة البنية اللون) أو دببة سوداء اللون، "لا تركض. لأن سرعة الدب تفوق سرعة الإنسان". وتقول برات أيضَا: "لا تتسلّق شجرة أيضًا، لأن في وسعها تسلّق الأشجار أفضل منك".

- قم بإثارة الضجيج، والضرب على الطناجر والأواني أو استخدم مكبّر الصوت من أجل إخافة الدببة.

- اجعل نفسك تبدو أكبر حجمًا ممّا أنت عليه، من خلال التلويح بذراعيك.

لكن ماذا إذا كان الدب على وشك الهجوم عليك؟

ستكون في إحدى المواقف النادرة جدًا. لقد لفتّ نظره. فهو لم يغيّر طريقه، بل بدأ بالتوجه نحوك بخطى ثابتة وسريعة. وأنت تعتقد بأنه سيضربك. ما الخطوات التي ستأخذها؟

إذا كان الدب أسود لا تهرب، لا تتظاهر بالموت. وقالت برات: "عليك أن تقف مكانك مع الدببة السوداء اللون. لا تُظهر أنك خائف بقدر الإمكان". وتابعت: "ارم أشياء ليس باتجاهه بل بقربه. حاول أن تخيفه. اجعله يعتقد أنك شخص ضخم. ارفع شيئًا إلى الأعلى واصرخ عليه. إذا ضربك اضربه لا سيما على وجهه".

إذا كان الدب ساحليًا رمادي اللون، وشعرت أنه سيعتدي عليك، تقضي النصحية بقيامك بخلاف ما فعلت مع الدب الأسود. إذ يجب ان تجمد في أرضك. وأوضحت برات: "تعامل على نحو غير مهدّد قدر المستطاع مع الدب الرمادي. واجعله يعتقد أنك ميّت إذا بدأ في ضربك"، موضحة: "خذ وضعية الجنين وضع يديك حول رقبتك، وتمدد على بطنك. ما أن تقم بذلك، فإن 99% من الدببة الرمادية اللون سترحل". ويجب البقاء على هذا النحو حتى تغادر المنطقة.

ويفضل بعض الأشخاص التسلّح ببخاخ خاص بالدببة أو بسلاح عندما يدخلون إلى عالم الدببة. وتنصح برات بضرورة استخدام البخاخ قبل الدخول إلى البرية.

ويفضل بعض الأشخاص حمل أجراس أثناء تجوالهم في الطبيعة، إذ باعتقادهم أنّ ذلك يُبعد الدببة. ولكن، يعتقد بعض خبراء الحياة البرية، أنالصراخ، والتصفيق باليدين، وتبادل الأحاديث، أكثر فعالية لتنبيه الدب إلى وجودك".