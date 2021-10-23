شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يعزى الرئيس الروسى فى ضحايا انفجار مصنع جنوب شرق موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في ورشة لإنتاج البارود جنوب شرق العاصمة موسكو، وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

وبعث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - ببرقية تعزية إلى الرئيس بوتين، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث الانفجار.. متمنيًا لذوي الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ببرقية تعزية مماثلة إلى الرئيس الروسي.

وعلى صعيد آخر.. أعلنت السلطات الروسية، عن ارتفاع عدد قتلى حريق مصنع متفجرات في منطقة ريازان إلى 15 قتيلًا.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أفادت، فى وقت سابق من اليوم، بمقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين وفقدان 9، جراء ​انفجار​ وحريق​ داخل ورشة خاصة بإنتاج البارود في مصنع "إيلاستيك" في مقاطعة ريازان جنوب شرقى العاصمة ​موسكو​.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، نقلًا عن مصادر فى أجهزة الطوارئ، أن الحريق الذي تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه حتى الآن، اندلع نتيجة للانفجار.

وفى تصريحات سابقة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشركات الأمنية الخاصة من روسيا لا تعمل في الخارج بتكليف من الدولة الروسية ولا تخدم مصالحها.

وقال بوتين ردًا على سؤال بهذا الصدد خلال جلسة لمنتدى "فالداي" الحواري: "إنها شركات خاصة، وهذه ليست الدولة، وهي لا تعمل لصالح الدولة الروسية، وإذا كانت موجودة في منطقة ما فهذا ليس بتكليف من الدولة الروسية".

وأضاف: "هذا قطاع خاص ومصالح خاصة مرتبطة باستخراج موارد الطاقة مثلًا، أو موارد أخرى مثل الذهب والأحجار الكريمة".

وتابع: "وإذا كان ذلك يناقض مصالح الدولة الروسية، وهذا يحدث أحيانًا للأسف، فعلينا أن نتعامل مع هذا الأمر طبعا، ونحن سنقوم بذلك".