شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 مقدسيين من سلوان وجبل المبكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 7 مواطنين من جبل المكبر وسلوان في القدس المحتلة.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة صيام ببلدة جبل المكبر، واعتقلت 5 من أفرادها.
وقال رائد صيام، إن قوات معزّزة من جيش الاحتلال اقتحمت منزله واحتجزت المتواجدين فيه بغرفة واحدة واعتدت عليهم بالضرب، وعاثت خرابا وفسادا في محتوياته، واعتقلت والده ونجله و3 من أبناء عمه.
في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت المواطنين نعمان ناصر ونعيم عايد، بعد مداهمة منزليهما.
يذكرأن، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 3 شبان فلسطينيين عقب الاعتداء عليهم قرب حاجز زعترة العسكرى جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر فى نابلس أحمد جبريل، فى تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال اعتدت على ثلاثة شبان قرب حاجز زعترة، وجرى تقديم الإسعاف لهم من قبل طاقم الهلال الأحمر، ورفض الاحتلال تسليمهم واعتقلهم.