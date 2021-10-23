شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تطلق عشرات القنابل المضيئة بالقرب من الحدود مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت القوات الاسرائيلية، مساء الجمعة، أكثر من 10 قنابل مضيئة في الداخل الإسرائيلي، قرب الحدود مع لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وسُجلت تحركات آلية وبشرية للجنود الاسرائيليين، خلف الجدار المحاذى لطريق ‎كفركلا - ‎العديسة، في الجنوب اللبناني.

يذكرأن، بحث الرئيس اللبنانى ميشال عون عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين بلاده وإسرائيل مع الوسيط الأمريكى الجديد فى المفاوضات السفير أموس هوكشتاين.

جاء ذلك خلال لقائهما، بقصر الرئاسة بعبدا، وعرض الجانبان مستقبل عملية التفاوض التي سبق أن أبدى الرئيس اللبناني في يونيو الماضي رغبة بلاده في استمرارها بوساطة أمريكية واستضافة دولية، وذلك بهدف الوصول إلى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد إلى القوانين الدولية.

وكان الرئيس اللبناني قد تسلم في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي تقريرًا يتضمن مراحل المفاوضات بحضور رئيس الوفد اللبناني في المفاوضات العميد الركن الطيار بسام ياسين، وعضوي الوفد العقيد الركن البحري مازن بصبوص وعضو هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط.

وتضمن التقرير سير المفاوضات منذ انطلاقتها، إضافة إلى استراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة، بما يضمن مصلحة لبنان في الحفاظ على حقوقه في ثرواته في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ويأتي الوسيط الأمريكي الجديد السفير أموس هوكشتاين خلفًا للسفير جون دوروشيه الذي تولى ملف المفاوضات خلال الفترة الماضية.