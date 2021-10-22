شكرا لقرائتكم خبر عن رفع أجهزة القياس الحراري من مداخل المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، رفع جميع أجهزة القياس الحراري الموجودة على مداخل المسجد الحرام. وقال وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، محمد بن مصلح الجابري، إنه بعد (٢٠) شهرا ‏من وضع الكاميرات الحرارية على مداخل المسجد الحرام قامت الوكالة برفعها، وذلك تزامنا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية وإلزام قاصدي بيت الله باستخراج التصاريح عن طريق التطبيقات “اعتمرنا، وتوكلنا” لأداء العمرة والصلاة، والالتزام التام بارتداء الكمامة طيلة تواجدهم في المسجد الحرام.

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