شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يكلف وزارة تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصات للتواصل بكل المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الجمعة، وزارة تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصات للتواصل الافتراضى فى كل المناطق فى أقرب وقت لتمكين الشباب خصوصا وكافة فئات الشعب التونسى عموما من المشاركة فى حوار وطنى حقيقى عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم فى كافة المجالات.

وأكد الرئيس التونسى على ضرورة إشراك كل التونسيين فى الداخل والخارج فى هذا الحوار الوطنى والاستماع إليهم والإنصات إلى مطالبهم، وذلك خلال استقباله نزار بن ناجى وزير تكنولوجيات الاتصال فى قصر قرطاج.

وشدد سعيد على ضرورة العمل على تطهير الإدارات من كل مظاهر الاختراق وعلى أن يعمل الجميع فيها فى إطار القانون.