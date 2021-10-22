الارشيف / اخبار الخليج

مقتل طفلين وإصابة آخر فى انفجار مخلفات حربية لتنظيم "داعش" بالموصل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفلين وإصابة آخر فى انفجار مخلفات حربية لتنظيم "داعش" بالموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر فى شرطة نينوى العراقية، اليوم الجمعة، عن انفجار مخلفات حربية تعود لتنظيم "داعش" الإرهابى ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة آخر فى قضاء تلعفر غرب الموصل.

 

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مصدر فى شرطة نينوى قوله، إن مخلفات حربية تعود لداعش انفجرت

 

بموقع دفاعى كان يستخدمه التنظيم فى قرية كسر محراب بقضاء تلعفر غرب الموصل، موضحًا أن الانفجار أسفر عن مقتل طفلين وإصابة ثالث، مشيرا إلى أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا