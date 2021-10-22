شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفلين وإصابة آخر فى انفجار مخلفات حربية لتنظيم "داعش" بالموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر فى شرطة نينوى العراقية، اليوم الجمعة، عن انفجار مخلفات حربية تعود لتنظيم "داعش" الإرهابى ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة آخر فى قضاء تلعفر غرب الموصل.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مصدر فى شرطة نينوى قوله، إن مخلفات حربية تعود لداعش انفجرت

بموقع دفاعى كان يستخدمه التنظيم فى قرية كسر محراب بقضاء تلعفر غرب الموصل، موضحًا أن الانفجار أسفر عن مقتل طفلين وإصابة ثالث، مشيرا إلى أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث.