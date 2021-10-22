شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: نرفض قرار الاحتلال باعتبار 6 منظمات فلسطينية بمنظمات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل اعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية "مرفوض"، داعيًا المجتمع الدولى وجميع منظمات حقوق الإنسان فى العالم لإدانة هذا الإجراء المنافى للقرارات والقوانين الدولية.

واعتبر اشتية - فى بيان صدر عن مكتبه - القرار الإسرائيلى بمثابة مس خطير بالقانون الدولى باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطينى وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعى تدخلاً من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلى والعمل على منع

تنفيذه.

وكان وزير الجيش الإسرائيلى بينى جانتس، صادق اليوم الجمعة، على اعتبار 6 مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية كمنظمات إرهابية وهذه المؤسسات هي: الحق، والضمير، وجمعية المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل، ومركز بيسان للأبحاث، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وقال الاحتلال إن هذه المؤسسات ترتبط بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المُصنفة كمنظمة إرهابية فى إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وكندا.