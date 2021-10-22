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التحالف العربى يعلن مقتل 92 حوثيًا خلال عمليات عسكرية فى مأرب

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القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 92 حوثيًا فى 31 عملية نفذت فى جبهتى الجوبة والكسارة فى مأرب.

 

وقال التحالف - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية ) ، "نفذنا 31 استهدافًا لآليات وعناصر الحوثى فى الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة"، مضيفا أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (16) من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من (92) عنصرًا.

 

جدير بالذكر، أن المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني، مسنودًا بالقبائل وتحالف دعم الشرعية، متواصلة بين ميليشيا الحوثى الانقلابية، بمختلف جبهات محافظة مأرب، شمال شرقى البلاد.

 

وأكد المركز الإعلامى للجيش اليمني، فى وقت سابق اليوم، أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية وتكسر هجماتها جنوب محافظة مأرب.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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